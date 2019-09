Läti Sigulda lasteaedadest viidi viis last raske mürgitusega haiglasse

Eile sai keskus teate viie haiglasse viidud lapse kohta ja alustas epidemioloogilist uurimist. Täna on keskuse eksperdid Siguldas, vahendab Läti Delfi.

Laste peamised sümptomid on tugev kõhulahtisus, neerupuudulikkus ja veritsus soolestikus. Arāja sõnul haigestusid lapsed Sigulda erinevates lasteaedades.

Kliinilise lastehaigla kommunikatsiooniosakonna juhataja Vita Šteina kinnitas, et haiglasse toodi viis last Sigulda lasteaedadest. Kolme lapse seisund on raske, kahe rahuldav. Neli last on intensiivraviosakonnas, üks statsionaaris.

Praegu oletatakse, et mürgituse põhjustas mingi toiduaine.