Läti seimi väliskomitee hakkab uurima ühiste teenuste pakkuma hakkamist Valkas ja Valgas

Seimi väliskomitee kohtus keskkonnakaitse- ja regionaalarenguministeeriumi, välisministeeriumi ja Valka linnavolikogu esindajatega ning kutsus vastutavaid ministeeriume astuma vajalikke samme tervishoiule ligipääsu kindlustamiseks Valka regioonis, vahendab LSM.

Valka ja Valga on juba 20 aastat pidevalt koostööd teinud, aga nähtavasti sellest ei piisa. Paljud Valka elanikud on otsustanud registreerida oma elukohaks Valga sealsete paremate võimaluste tõttu.

„Eesti asub minu kabineti aknast 400 meetri kaugusel. Linn on jalutamiskaugusel, jalgratturitest rääkimata,” ütles Valka linnapea Vents Armands Krauklis. „Sisuliselt võib saada teenuseid ühes või teises kohas, elades Valkas ja käies tööl Eestis või vastupidi. Seega on see tõesti üks linn.”

Kuigi teenused on füüsiliselt ligipääsetavad, ei ole mõned teenused nagu tervishoid kättesaadavad praktikas. Valga tervishoiusüsteem on paremini arenenud ja finantseeritud, aga need, kes on registreeritud Valkas, peavad selle asemel minema Valmiera haiglasse. Sedasorti küsimuste tõttu tekkis Läti parlamendis tihedama finantssuhte või isegi ühendamise idee. Arutelu on teinud pakilisemaks Lätis käimas olev administratiiv-terrioriaalne reform.