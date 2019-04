Läti seim toetas Natsi-Saksa ja Nõukogude vormiriietuse keelamist avalikel üritustel

Seaduseparanduste autor Edvīns Šnore tegi ettepaneku keelata totalitaarsete režiimide vormiriietus igasugustel avalikel üritustel. Jutt käib nii punaarmee kui ka Natsi-Saksamaa vormiriietusest. Seaduse rikkumise eest on ette nähtud trahv kuni 700 eurot füüsilistele isikutele ja kuni 7100 eurot juriidilistele isikutele, vahendab Läti Delfi.

Keeld laieneb ka näiteks haakristi, SS-i sümbolite, sirbi ja vasara ning natsi- ja nõukogude režiimide lippude, vappide ja hümnide demonstreerimisele avalikel üritustel.

Kui seim kiidab need seaduseparandused heaks ka kolmandal ja viimasel lugemisel, ei tohi venekeelsed pensionärid enam 9. mail vormiriietuses Riia vabastajate monumendi juurde tähistama minna. Šnore märkis, et punaarmee ja NKVD vormiriietuses inimesed panid toime kuritegusid Läti kodanike vastu, mille hulgas on genotsiid, küüditamised ja mõrvad. Seetõttu on nende vormide kasutamine avalikel üritustel lubamatu.

„Inimesed peavad aru saama, et natsi- või Nõukogude vormi ja sümboolika kandmine avalikel üritustel meie maal on lubamatu,” ütles varem Läti seimi inimõiguste ja ühiskondlike asjade komisjoni istungil erakonna KPV.LV esindaja Artus Kaimiņš.