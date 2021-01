Läti seim hakkas menetlema perekonna mehe ja naise liiduks määratlemist põhiseaduses

Tegemist on reaktsiooniga Läti põhiseaduskohtu eelmise aasta lõpus tehtud otsusele. Kohus otsustas, et õigus puhkuseks lapse sünni puhul on ka samasoolise perekonna teisel lapsevanemal. Rahvuslaste Ühenduse juht Raivis Dzintars teatas täna Läti Raadio eetris, et põhiseaduskohus ületas oma volitusi, kui langetas sellise otsuse ja tekitas sellise perekonna määratluse, mis on „vastuvõetamatu kogu Läti ühiskonnale”, vahendab LSM.

Põhiseaduses muudatuste tegemiseks peab eelnõu saama vähemalt kahe kolmandiku seimiliikmete toetuse. Muudatuse vastu on juba sõna võtnud noored aktivistid, mõned teoloogid ja koalitsioonierakonna Arengu Eest/Poolt! parlamendifraktsioon. Peaminister Krišjānis Kariņš (erakond Uus Ühtsus) nimetas algatust pandeemiaperioodil kohatuks.

Advokaat Lauris Liepa ütles Läti Raadiole, et perekonna tänapäevane mõiste on laienenud, aga juriidiliselt on seda raske defineerida. Seetõttu on pakutud põhiseaduseparandus tema hinnangul vastuolus ajastu vaimuga ning perekondi püütakse jagada seaduslikeks ja ebaseaduslikeks.

„Loomulikult on see erakordselt kurb, sest sisuliselt kutsuvad rahvaesindajad ühiskonna ühte osa, mis mitte kuidagi teisi ei kahjusta ega riiva nende õigusi, mitte ainult ignoreerima, nagu varem, vaid praktiliselt otsustama, et need inimesed elavad koos ebaseaduslikult,” ütles Liepa.