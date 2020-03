Läti ringhäälingunõukogu: PBK peab kohalikke uudiseid edastama, muidu ei täida ta litsentsi tingimusi

NEPLP liige Patriks Grīva ütles, et PBK litsentsis on määratud uudistesisu mininaalne maht. See on viis protsenti kogu saateajast ehk kaheksa tundi nädalas. Kui seda nõuet ei täideta, peab NEPLP hindama litsentsi tingimuste täitmist telekanali poolt, vahendab Läti Delfi.

NEPLP esimees Ivars Āboliņš märkis, et praegu käib elektroonilise meedia kontrollimine, et selgitada välja tegelikud omanikud. Seda tehakse ka PBK-ga. Kontroll ei ole veel lõppenud.

PBK lõpetab 20. märtsist uudistesaadete ja teiste oma saadete tootmise „ebaproportsionaalse majandusliku surve tõttu riigi- ja õiguskaitseorganite poolt”, teatas eile selle omanikettevõte Baltijas Mediju Alianse (BMA).