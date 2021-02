Läti ringhäälingunõukogu keelas 16 Vene telekanali edastamise

Otsus jõustub 10. veebruari keskööl, vahendab Läti Delfi.

Keelu alla minevad kanalid on järgmised:

REN TV Baltic

NTV Mir Baltic

Karusel International

NTV Serial

NTV Stil

NTV Pravo

Kinomiks

Naše Novoje Kino

Rodnoje Kino

Indiiskoje Kino

Kinokomedija

Kinoserija

KVN TV

Kuhnja TV

Boks TV

HD Life

Āboliņš ütles, et otsus langetati seoses sellega, et NEPLP-l ei õnnestunud saada informatsiooni selle kohta, et keegi esindaks Lätis neid kanaleid. See tähendab, et Läti pinnal ei ole esindajat, kes võiks kanalite omaniku nimel anda nõusoleku programmide levitamiseks. Kanalite omanikud ei ole ka väljandanud soovi programmide levitamise jätkamiseks Läti territooriumil, teatas NEPLP.

„Et kaitsta Läti informatsiooniruumi, hakkab NEPLP tugevdatult kontrollima kõiki retransleeritavate programmide nimekirjas olevaid programme ja kui konstateerib sarnasid juhtumeid, tegutseb sellele vastavalt,” teatas Āboliņš.

Läti elektroonilise meedia seaduse järgi peavad meediakanali omaniku või meediakanali esindajad programmi retransleerimiseks esitama NEPLP-le avalduse programmi kandmiseks Lätis retransleeritavate programmide nimekirja. Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis kinnitavad esindaja või omaniku õigust programmi levitada, näiteks koopia litsentsilepingust või omaniku volituse programmi levitamiseks.

Eelmine õiguste valdaja SIA TEM LV teatas NEPLP-le, et alates 1. veebruarist ei ole tal enam nende programmide õigusi. Seda informatsiooni kinnitasid ka kaabeltelevisioonioperaatorid.

Nõukogu liige Jānis Eglītis kirjutas Twitteris, et „võimalik koostöö sanktsioneeritud isikutega tekitab suurenenud äririski ja katseid lükata levitamisõigused kellelegi „kõrvalt” ei ole juriidiliselt nii lihtne ellu viia".

SIA TEM LV on osa Baltijas Mediju Aliansest, mille kasusaajale on esitatud süüdistus rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises. Eglītis märkis, et otsus keelu kohta langetati ajaks, kuni ilmub välja kanalite levitamise õiguse uus valdaja. Eglītise sõnul ei puudutanud otsus Pervõi Baltiiski Kanali, sest see on registreeritud Lätis ega vaja retransleerimist, mistõttu ei ole vaja ka õiguste valdajat.