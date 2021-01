Läti rahvuslased tahavad samuti perekonna mõiste defineerida, peaministri sõnul pole praegu õige aeg

Läti Rahvuslaste Liit esitas eelmisel nädalal seimile seaduseelnõu perekonna defineerimise kohta põhiseaduses mehe ja naise liiduna, vahendab LSM.

Kariņš ütles, et ta ei tea, milline oleks tema erakonna Uus Ühtsus seisukoht.

„Ma väljendan oma isiklikku arvamust: ma arvan, et see ettepanek tuleb valel ajal ja kohas. Meil on riigis praegu palju pakilisemaid asju, millest rääkida – kuidas saada üle Covidi pandeemiast, kuidas võtta kasutusele vaktsiin, kuidas ergutada majandust nii, et pärast pandeemiat oleksime me nii heal positsioonil kui võimalik. Ja alustada nüüd arutelu põhiseaduse muutmise üle on minu arvates vale aeg,” ütles Kariņš.

Erakonna KPV.LV fraktsiooni liige, siseminister Sandis Ģirģens ja Uue Konservatiivse Partei liige, justiitsminister Jānis Bordāns ei teadnud veel, milline oleks nende fraktsioonide seisukoht.

Tervishoiuminister Daniels Pavļuts (Arengu Eest/Poolt!) väljendas aga seisukohta, et selline põhiseadusemuudatus ei ole vajalik ja fraktsioon seda ei toeta.

Rahvuslaste Liitu esindav kultuuriminister Nauris Puntulis kinnitas, et nende fraktsioon toetab põhiseaduse muutmist.