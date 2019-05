Läti president Vējonis teatas, et uuesti ta ametisse ei kandideeri

Vējonis ütles täna kohtumisel peaminister Krišjānis Kariņšiga, et on teinud oma ametiajal Läti heaks palju: tugevdanud riigi julgeolekut ja läti keele positsiooni riigikeelena. Vējonise sõnul on ta töötanud neli aastat Läti rahva heaks parima äranägemise järgi, vahendab Läti Delfi.

Kariņš on varem teatanud, et Läti valitsuskoalitsiooni erakonnad leppisid kokku ühise presidendikandidaadi esitamises ja selleks on Levits.