Läti president Levits: üleskutsed maski mitte kanda on osa hübriidsõjast

Praegusel ajal ei pea Läti valmistuma mitte ainult ebasõbraliku riigi relvajõudude sissetungiks, vaid ka hübriidsõjaks, mis on suunatud sisepoliitilise olukorra destabiliseerimisele, rääkis Levits, vahendab Läti Delfi.

Üleskutseid maske mitte kanda peab Levits Läti-vastase hübriidsõja üheks osaks. Need nõrgestavad riiki, tekitavad kaose ja kutsuvad esile majanduslanguse.

„Kui sa tahad vastast nõrgestada, on see väga hea meetod. See on üks hübriidrünnaku ilminguid. On väga tähtis, et elanikud seda mõistaksid,” rõhutas Levits.

