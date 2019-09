Läti president Egils Levits räägib enda kohta koostatud KGB dokumentidest

Detsembris muutusid Lätis seaduse järgi kõigile huvitatutele kättesaadavaks osa agentide kartoteegist ja muud dokumendid veebilehel https://kgb.arhivi.lv. See tekitas aga uusi küsimusi selle kohta, kuidas avalikkus peaks hindama kartoteegis olevaid inimesi, kui teada ei ole mingeid muid fakte nende koostöö iseloomu kohta KGB-ga. Mitmed inimesed kiirustasid kinnitama, et nende koostöö oli formaalne ja seega süütu.

Läti Delfi on kutsunud neid inimesi, kelle nimed on avalikustatud KGB agentide kartoteegis ja kelle varjunimed ja isiklikud toimikunumbrid leiduvad „Delta Latvija” andmebaasi teadetes, neid teateid kommenteerima ning selgitama ja hindama oma tollast tegevust.

Läti Delfi on kulutanud sel aastal palju aega KGB pärandi uurimisele „Delta Latvija” andmebaasis. Tegemist on KGB informatsiooni analüüsi osakonna vastuluure restaureeritud automatiseeritud andmebaasiga, mida ei ole internetis avaldatud, aga mis on kättesaadav uurijatele.

„Delta Latvija” sisaldab 9141 viidet agenditeadetele (7765 teadet ja 1376 signaali) ning avaldusi ja muud informatsiooni KGB töötajate poolt KGB tegevusega seotud isikute või sündmuste kohta.

Agendikartoteegis avaldatud andmete, varjunimede ja toimikunumbrite järgi, kontrollis Läti Delfi, kas andmebaas sisaldas teateid, mis on seotud sadade agentidega, kelle nimed vastavad isikute omadele, kes on Lätis tuntud või on olnud tuntud või on olulised riigi ja ühiskonna seisukohalt.

Enamikel juhtudel ei ole andmebaasis nende agentide kohta informatsiooni, aga mitmekümne agendi teadetes on.

Tuleb rõhutada, et olemasolu teatud agentide teadetes KGB andmebaasis ei tähenda, et need teated iseloomustavad täielikult konkreetsete agentide tegevust või et nende koostöö oli aktiivsem kui teiste oma, sest vaid väikese osa inimeste olemasolust andmebaasis olevates teadetes annab täiendava aluse spetsiifiliste asjaolude hindamiseks konkreetse isiku koostöö kohta KGB-ga.