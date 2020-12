Läti politsei vahistas koroonaviiruse kohta valesid levitanud Riia haigla velskri

Politsei esindaja Gita Gžibovska kinnitas, et politsei küberkuritegevusega võitlemise osakond alustas kriminaalmenetlust seoses valeuudistega Covid-19 kohta, mida levitati Facebookis. Vahistati mees ja naine, vahendab LSM.

Need valeuudised kujutavad endast ohtu ühiskonnale, kutsusid esile ühiskondliku vastukaja ning on suunatud epidemioloogilise ohutuse vastu, teatas politsei.

Kriminaalmenetlus algatati huligaansuse paragrahvi alusel. Karistuseks võib olla kuni kaheaastane vanglakarisus, ühiskondlikult kasulik töö või rahatrahv.

Juurdluse huvides politsei täpsemat informatsiooni ei avaldanud.

Läti venekeelne telekanal LTV7 teatas eelmisel nädalal, et sotsiaalmeediasse on ilmunud video, kus Riia idahaigla meedik räägib, nagu võltsitaks koroonaviiruse testimispunktides tulemusi ja haiglas tehtaks patsientidega eksperimente. Naist nimetati videos Marinaks, Ida-Riia Kliinilise Ülikoolihaigla velskriks. Videos öeldi, et Marina on „inimene, kes on lõpuks valmis tõde rääkima”. Marina väitis, et mingit viirust ei ole olemas ja inimestele pakutakse raha, et nende surnud lähedastele kirjutataks koroonadiagnoos.

Videot vaatas Facebookis 130 000 inimest. Seda jagas üle 5000 kasutaja. Video kutsus esile palju kära ja Riia idahaigla saab nüüd ähvardusi.

