Läti politsei rahustas: kodukaitse valvab komandanditundi ilma automaatideta

Korda valvab vähemalt 2000 riigipolitseinikku, keda aitavad nagu alati munitsipaalpolitseinikud omavalitsustes. Toetust saadakse riigipolitsei kolledžist (üle saja kadeti), piirivalvelt (120 inimest) ja kodukaitselt (190 inimest), vahendab LSM.

„Võime rahustada: kodukaitse toetab riigipolitseid... Protsessuaalseid otsuseid või, ütleme, kontrolli viib läbi riigipolitsei töötaja, aga kodukaitsjad toetavad... Ma tahan ühiskonda veidi rahustada. Kodukaitsjad, kes toetavad, ei liigu oma tehnikaga. See saab olema tsiviiltehnika, ainult politsei transpordivahendid. Loomulikult ei ole kodukaitsjatel automaatrelvi. Kodukaitse toetab, et oleks piisav kontroll,” rõhutas Krapsis.

Krapsis lisas, et vajaduse korral, näiteks arsti või loomaarsti juurde minemiseks, võib komandanditunni ajal kodust lahkuda. Inimene peab aga tõsise põhjuse ütlema. Kaasas peab olema pass võib ID-kaart ning seletuskiri. On teatud erandid kellelegi vastu tulijatele, veokijuhtidele, just piiri ületanutele ja mõnedele teistele.

Krapsis tuletas meelde, et keelatud on igasugused avalikud üritused, sealhulgas ilutulestikud. Eraisikud võivad siiski ilutulestikuvahendeid kasutada. Komandanditunni ajal võib seda teha eramaja hoovis, kui koos on ainult ühe leibkonna liikmed. Kortermaja hoovi ilutulestikku laskma minna pärast kella 22 aga ei tohi.

Pärast kella 22 võib minna välja koduloomaga jalutama, aga kodu lähedale. Politsei hindab iga olukorda eraldi.

