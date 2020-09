Läti politsei: erireide Eestist tulevate inimeste kontrollimiseks läbi ei viida

Läti politsei pressiesindaja Simona Grāvīte ütles täna olukorda kommenteerides, et mingeid erireide piirialadel läbi viima ei hakata ning nõude täitmisel loodetakse ennekõike reisijate enda vastutustundele, vahendab Läti Delfi.

"Ohutusnõuete järgimise eest vastutab ka elanikkond ise ning see põhineb nende aususel. Juhul, kui märkate ohutusnõuete rikkumist, palume siiski helistada politsei lühinumbril 110," ütles Grāvīte.

Läti piirivalve pressiesindaja Kristīne Pētersone ütles omalt poolt, et piirivalvele ei ole antud ka ülesannet taastada piirikontroll Läti-Eesti piiril. "Teostame sisserändekontrolli igapäevaselt ja toetame politseid nii palju kui võimalik," märkis ta.

14-päevast eneseisolatsiooni ei nõuta siiski kõigilt Lätti reisijatelt. Töö- ja õpiränne Lätti on endiselt piiranguteta, samuti võib läbi Läti sõita Leetu ja sealt edasi kaugemale Euroopasse. Ühtlasi ei nõuta karantiini jäämist Valga-Valka kohalikelt elanikelt kaksiklinna piires liikumisel.

Arvestades, et Läti piirikontrolli ei kehtesta, tähendab see, et Eestist Lätti tööle sõitjad hommikusi piirikontrolli ummikud kartma ei pea. Küll aga peab töötajatel kaasas olema töötõend. Need, kes üle piiri lasteaeda või kooli käivad, peavad samuti olema vajadusel suutelised seda tõestama.

Ilma eneseisolatsiooni nõude täitmiseta on võimalik Lätti minna ka sugulaste hooldamiseks või matuste korraldamiseks või neil osalemiseks, aga ka arsti määratud tervishoiuteenuse saamiseks Lätis (esitades arsti väljastatud tõendi või saatekirja).

Kui Eestist tulijal on soov Lätist läbi reisida, tohib ta riigis viibida kuni 12 tundi. Ööbida Lätis ei tohi. Kui Lätti minna, siis on avalikes kohtades näomask kohustuslik.