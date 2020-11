Läti põhiseaduskohus: vanempuhkuse õigus peab olema ka lapse ema samasoolisel partneril

Lõunanaabrite rahvusringhääling vahendab, et sealne põhiseaduskohus sai kaebuse emalt, kelle naissoost partnerile ei lubatud kümnepäevast vanemapuhkust, mis seaduse kohaselt ette nähtud lapse isale. Naine ütles, et taoline keeld pole lapse huvides - see ei võimalda partneril pakkuda tuge oma elukaaslasele ja ühisele lapsele.

Ta viitas põhiseaduse paragrahvile 110, mis näeb ette, et riigil on kohustus kaitsta kõiki perekondi. Läti parlament ehk seim on asunud seisukohale, et kõik on kooskõlas, isadele mõeldud vanemapuhkus ei pea taolistele paaridele laienema.

Põhiseaduskohus aga leidis, et tõesti tuleb kaitsta kõiki perekondi ehk neil on õigus samasugusele vanemapuhkusele. Otsuses rõhutati, et esikohale tuleb panna lapse huvid. Riik peab tagama, et lapsel oleks perekondlik keskkond.

Antud otsus ei kuulu vaidlustamisele. Siiski toonitati ka, et antud õigus ei tähenda seda, et antaks üleüldine õiguslik raamistik samasooliste kooselule.

Oktoobri lõpus lükkas seim tagasi rahvaalgatuse korras tehtud ettepaneku seadustada samasooliste paaride kooselu. Ettepanek oli kogunud üle 14 000 allkirja. Tagasilükkamise poolt hääletas 55 saadikut, 30 oli vastu ja üks jäi erapooletuks. Osa saadikuid puudus hääletuselt.