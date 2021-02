Läti pikendas eriolukorra 6. aprillini, otsustamine komandanditunni üle lükati edasi

1. ja 2. klassi õpilased kontaktõppele veel ei naase, nagu varem lubati, aga lubatakse silmast silma konsultatsioone, teatas pressikonverentsil Läti peaminister Krišjānis Kariņš, vahendab LSM.

Individuaalsed konsultatsioonid on lubatud kõigis õppeasutustes. Need on vajalikud esiteks neile, kellel on õppetöös probleeme, teiseks neile, kellel on raskusi tehnilise toetusega, ja kolmandaks neile, kellel on vaja psühholoogilist toetust, teatas haridusminister Ilga Šuplinska. Ta vabandas nende ees, kes olid valmistunud juba esmaspäeval kontaktõppele naasma.

Arutelud komandanditunni üle jätkuvad järgmisel nädalal.

Lisaks sellele kiitis Läti valitsus heaks rangemad piirangud jaekaubandusele ning tühistas samal ajal piirangud toidu- ja hügieenikaupade sortimendile. Need otsused jõustuvad 8. veebruaril.

Esmaspäevast võivad valitsuse otsusega taas tööd alustada raamatupoed.

Kauplema võib hakata ka seemnete, mullasegude ja näriliste hävitamise vahenditega.

