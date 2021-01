Läti peaminister: on andestamatu, kui selgub, et koroonavaktsiinide valikul toimus mingi lobitöö

„Lätile oli algselt kättesaadav vaid 97 000 doosi (Pfizeri/BioNTechi vaktsiini – toim) ja mind teeb see väga rahutuks, sest tekivad kahtlused selles, et Läti esindaja keeldus suuremast kogusest vaktsiinist, kuigi keeldumise küsimust me valitsuses ei arutanud. Kui võtta arvesse, et Euroopa Liit leppis alguses kokku 300 miljoni doosi Pfizeri/BioNTechi vaktsiini tarnetes, on 97 000 doosi Läti jaoks tema rahvaarvu suhtes ebaproportsionaalselt väike kogus,” ütles Kariņš, vahendab Läti Delfi.

Kariņš leiab, et see ei ole rahuldav tulemus, mistõttu saades teada, et Euroopa Liit leppis tootjaga kokku veel 300 miljoni doosi tarnimises, helistas ta Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, et küsida, kas saab täiendava koguse vaktsiini. Reede õhtul otsustas Läti valitsus erakorralisel istungil esitada tellimuse kogu Läti jaoks saada olevale Pfizeri/BioNTechi vaktsiini kogusele ehk kuni 1,4 miljonile doosile.

Küsimusele, kas kavatsetakse läbi viia juurdlus, et selgitada välja ja võtta vastutusele inimesed, kes võivad olla süüdi vaktsiini ebakorrektses tellimises, vastas Kariņš, et tal ei ole selle kohta ametlikku informatsiooni, aga teades, et Euroopa Liit leppis kokku 300 miljoni Pfizeri/BioNTechi vaktsiini doosi tarnetes, millest Läti küsis endale vaid umbes 100 000 doosi, tundub talle, et seal ei ole kõik korras.

„Tõenäoliselt võttis keegi vastu otsuse, et seda vaktsiini tuleb küsida vähem, sest seda tuleb säilitada väga madalal temperatuuril, ja lisaks sellele ei ole seda manustada nii lihtne, sest seda tuleb lahjendada füsioloogilise lahusega. Tervishoiuminister püüab välja selgitada, miks selline olukord tekkis,” ütles Kariņš.

