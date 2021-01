Läti peaminister nõuab, et tervishoiuminister vaktsiinikaose pärast ametist lahkuks

Seda kinnitasid LTV-le mitmed valitsuskoalitsiooni erakondade poliitikud. Täna hommikul teavitas Kariņš neid oma kavatsusest. Kariņš heidab Viņķelele ette tema arvates ebaselget koroonaviiruse vastu vaktsineerimise plaani, vahendab Läti Delfi.

Eile teatas Kariņš Twitteris, et nii valitsusele kui ka kogu ühiskonnale on vaja selget ja arusaadavat vaktsineerimisplaani. See on Kariņši sõnul praegu riigi jaoks prioriteetne ülesanne.

Läti ringhäälingu portaali LSM teatel on Kariņš ka varem korduvalt tervishoiuministeeriumi ja minister Viņķele töö üle rahulolematust väljendanud.

Eilse seisuga oli Lätis ära kasutatud 2243 vaktsiinidoosi 26. detsembril saabunud 9750-st. Eile saabus Lätti uus partii, 13 650 doosi.

Võrdluseks: Eestis oli eilse seisuga vaktsineeritud 2535 ja on tänase seisuga vaktsineeritud 3188 inimest.

