Läti peaminister: me ei taha poodide avamisega korrata Eesti stsenaariumi

Kariņšilt küsiti, kas sel aastal kavatsetakse uuesti piirata iluteenuste osutamist, mida alles hiljuti lubati taas teha, vahendab LSM.

„Sellest, mis juba töötab, me midagi sulgeda ei plaani,” ütles Kariņš, aga märkis, et näiteks väikeste poodide avamist tuleb nähtavasti oodata veel mitu nädalat.

„Poodide kohta käib praegu arutelu. Eksperdid soovitavad tugevdada kehtivaid meetmeid, et haigestumus jätkaks langust. Ja pärast lihavõtteid, kolme nädala pärast, võiksime me etapikaupa, samm-sammult hakata avama seda, mis on veel suletud,” ütles Kariņš.

„Me ei taha korrata Eesti stsenaariumi. Seetõttu ei ole praegu aeg väikeseid poode avada,” lisas Kariņš.

Läti valitsus vaatas eile kehtivad piirangud üle. Kiideti heaks valdava enamiku töötajate üleminek kaugtööle kuni eriolukorra lõpu ehk 6. aprillini. Inimeste liikumist otsustati mitte piirata.

Eile heaks kiidetud stsenaarium A järgi otsustati koroonaviiruse levikut piirata maksimaalse kaugtööga. Tootmises säilib siiski võimalus kohapeal töötada, aga tuleb järgida kõige karmimaid epidemioloogilise ohutuse nõudeid. Muudes sektorites lubatakse inimestel töökohas töötada ainult ettevõtte juhi kirjaliku loaga. Teenuseid on lubatud osutada vaid eelregisteerimisega.

Olukorra halvenemisel võidakse stsenaarium A kiiresti vahetada karmima stsenaariumi D vastu, mis näeb ette inimeste liikumise piiramist, teatati valitsuse istungil.

