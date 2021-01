Läti peaminister avaldas tervishoiuministrile vaktsiinikaose pärast umbusaldust

Kariņš ütles, et Läti võitleb juba pikka aega Covid-19-ga ja riik on selles võitluses otsustavas hetkes. Ainus viis piirangutest lahti saada ja normaalse elu juurde naasta on kogu ühiskonna maksimaalselt kiire immuniseerimine, vahendab Läti Delfi.

„Selle aluseks peab olema selge ja ühiskonna jaoks arusaadav vaktsiinide kättesaadavuse plaan. Juba pandeemia teise laine algusest alates võitleme me selle tagajärgedega, et kui oleks võinud tegutseda kiiresti ja ennetavalt, ei olnud selget ja arusaadavat tegutsemisplaani. Selle tagajärjed on tõlgendused ja desinformatsioon ning meie kui ühiskond kannatame nüüd nende all. Me ei saa nii jätkata,” ütles Kariņš.

Peaministri sõnul on vaktsineerimisplaan riiklikul tasemel dokument ja kogu riigi prioriteet. See plaan peab vastama küsimusele, kuidas kõige lühema ajaga muuta vaktsiin kättesaadavaks kogu ühiskonnale ja milline peaks olema ideaalne logistiline ja kommunikatsiooniline protsess. Kariņš rõhutas, et iga päev, kui vaktsiin ei ole kättesaadav, maksab kellelegi elu ja tervise. Plaani väljatöötamisel peavad osalema kõik organisatsioonid, sealhulgas omavalitsused ja perearstid.

Seotud lood: Leetu jõudis täna kolmas ja Lätti teine koroonavaktsiini partii

„Võttes arvesse kõiki neid asjaolusid, otsustasin ma väljendada ministrile umbusaldust, millest teavitasin koalitsioonipartnereid. Valitsuse meeskonda ootan ma energilist inimest selgete vaadetega selle kohta, kuidas meie praegust võitlust pandeemiaga juhtida ja uuendada,” lausus Kariņš.

Täna hommikul teavitas Kariņš koalitsiooninõukogu kinnisel istungil koalitsioonipartnereid oma plaanidest tervishoiuministri suhtes. Kariņš heidab Viņķelele ette koroonaviiruse vastu vaktsineerimise plaani ebaselgust.

Kariņš määras päeva teise poolde kohtumise Viņķele erakonna Arengu Eest/Poolt esindajatega. Koalitsioonilepingu järgi kuulub tervishoiuministri koht just sellele erakonnale.

Peaministri pressiesindaja Sandris Sabajevs kinnitas Läti Delfile varem ainult seda, et toimub koalitsioonipartnerite kohtumine, mille järel tehakse avaldus.

Eile teatas Kariņš Twitteris, et nii valitsusele kui ka kogu ühiskonnale on vaja selget ja arusaadavat vaktsineerimisplaani. See on Kariņši sõnul praegu riigi jaoks prioriteetne ülesanne.