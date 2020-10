Läti parlament kiitis heaks inimeste trahvimise maskide mitte kandmise eest

Heaks kiideti justiitsministeeriumi eelnõu, mille kohaselt on võimalik elanikke, kes kaitsemaski ei kanna, trahvida kuni 50 euroga, vahendab Läti Delfi.

Valitsus kavatseb omalt poolt hankida kaitsemaskid elanikele, kelle majanduslik olukord pole kiita, ja tarnida need levitamiseks munitsipaalasutustele hiljemalt 20. novembriks. Otsuse kohaselt tuleb omavalitsustel hädas elanikke näomaskidega varustada.

Justiitsministeeriumi esindaja Laila Medina ütles, et selle jaoks on valitsusel plaanis hankida kümneid tuhandeid mitmeotstarbelisi korduvkasutatavaid maske väärtuses kaks eurot tükk. Juba lähipäevil on saadaval umbes 100 000 maski.

Trahvi suurus pandi paika lähtuvalt üksikute rikkumiste ohtlikkusest ja tasakaalustatud karistuse määramise nõudest, võrreldes vastutusega isolatsiooni- ja karantiinipiirangute rikkumise eest. Täpse trahvisumma üle otsustab (munitsipaal-)politsei.

Toetust ei leidnud rahvasaadikute ettepanek määrata 5000 euro suurune trahv ettevõtjatele, kes ei suuda oma territooriumil tagada kaitsemaskide kandmise nõude täitmist. Tagasi lükati ka ettepanek peatada välismaalastele uute elamislubade ja pikaajaliste viisade väljaandmine kuni aasta lõpuni.

Valitsuskabinet kehtestas juba varem ühistranspordiga reisijatele, va alla 13-aastastele lastele, kaitsemaskide kasutamise nõude. Ühtlasi on vaja kanda kaitsemaski rahvarohketes kohtades, kus pole võimalik hoida teiste inimestega ohutut 2-meetrist distantsi.