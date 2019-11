Läti päevalehed üle võtnud „oligarhid” on pidanud kahjumit kinni maksma, aga kriitikute vaigistamine ebaõnnestus

„Diena oli üht neist mingil hetkel isiklikult haavanud,” rääkis Bojārs 2013. aastal pärast Dienast lahkumist. „Võib-olla oli peamine ajend [Diena ostmiseks] kättemaks. Ma ei usu, et eesmärk oli Diena laiali saata. Tõenäolisemalt oli see neutraliseerimine. Nii et Diena ei segaks.”

Kümme aastat hiljem on Dienal, Dienas Biznessil, Neatkarīgā Rīta Avīzel ja teistel ajalehtedel vähe mõjukust. Läti suurimate üleriiklike päevalehtede lugejate arv on alates 2007. aastast kukkunud 60-80%.

Sellel on mitmeid põhjuseid. Eeskätt on see aga trükimeedias üldine trend. Ülemaailmne finantskriis tabas kirjastajaid rängalt, muutes reklaamituru pea poole väiksemaks. Kahjum oli tohutu, miljardeid aastas.

Kui Diena, Dienas Bizness ja Neatkarīgā Rīta Avīze raskustes olid, sai turuliidriks senine suuruselt teine päevaleht Latvijas Avīze, millel on kõige rohkem lugejaid ja mille kirjastajal on valdkonnas suurim käive. Latvijas Avīze omanik on Lembergsi liitlasest vaenlaseks muutunud Olafs Berķis.

Et kahjumit piirata, hakkab Dienas Bizness alates 2020. aastast ilmuma kord nädalas.

Dienas Biznessit võib tabada ka teine löök. 2018. aasta parlamendivalimiste kampaania ajal ilmusid tasuta eriväljaanded, mis reklaamisid teatud poliitikuid ja mustasid nende konkurente. KNAB peab seda valimisreklaamiks, mistõttu võib kirjastaja saada kopsaka trahvi. Selle suuruse määrab kindlaks käimas olev juurdlus.

Dienas Mediji on püüdnud tegevust optimeerida ja kahjumit vähendada. Kirjastaja on arendanud uusi tooteid ja uusi ärisuundi, teatas Dienas Mediji omanik Edgars Kots. Positiivne on see, et Diena veebileht suurendas 2018. aastal oma lugejaskonda ja oli külastatavuselt Lätis esiviisikus. Dienas Mediji teatas ka populaarse spordilehebrändi Sporta Avīze ostmisest oma rivaalilt Mediju Namsilt. Spordilehe personal teatas aga seepeale lahkumisest.

Mediju Namsi strateegia keskendub praegu veebilehe ja sellega seotud digitaaltoodete arendamisele ning sisu reklaamimisele sotsiaalmeedias, teatas omanik ja juhatuse esimees Nauris Kāpostiņš, kelle sõnul reklaamitulud digitaalkanalitest kasvavad.