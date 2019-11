Läti omavalitsuspoliitik elas kuu aega miinimumpensioni eest ja võttis 8 kilo alla

Līcis ütles, et tuli sellele mõttele juhuslikult. Informatsiooni miinimumpensionide kohta nägi ta sotsiaalmeedias. Hiljem uuris ta tööhõiveametist välja, et Lätis saab 20 000 inimest pensioni alla saja euro ja 25 000 inimest alla 200 euro, vahendab Läti Delfi.

Līcis teatas kohe, et eksperiment ei olnud päris puhas, sest ta elab oma majas, ei maksnud arveid ega ostnud vett. Täisväärtuslikult toituda ei õnnestunud. Süsivesikuid sai ta makaronidest ja riisist, mida sai süüa piisavalt. Ööpäevane lihanorm oli piiratud 150 grammiga. Juur- ja puuvilju Līcis omale lubada ei saanud, need on liiga kallid. Kokkuvõttes võttis ta kuu ajaga kaheksa kilo kaalust alla.

„Aga need olid ju ainult kulutused toidule. Inimesed maksavad ju kuidagi ka kütte eest, ostavad puid, aga on ju ka teisi väljaminekuid,” ütles Līcis.

Līcis tunnistas, et tagajärgi tervisele tema eksperimendil ei olnud, sest ta elas nii ainult ühe kuu.