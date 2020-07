Läti ministrid ei näe Usbekistani võõrtööliste koroonaviirusega nakatumisest hoolimata põhjust uuteks piiranguteks

Küsimusele, kas ei tuleks pärast viie nakatumise ilmsiks tulekut keelata kolmandatest riikidest võõrtööliste sisenemist Lätti, vastas Bordāns, et haiguspuhang ei ole nii oluline, vahendab Läti Delfi.

Peaministri kohusetäitja juhtis tähelepanu sellele, et haigestunud on väljaselgitatud ja miski ei viita sellele, et olukorra üle on kontroll kaotatud. Kui vastutavad teenistused teatavad järskudest muudatustest, langetab valitsus vastavad otsused, teatas Bordāns.

Ka tervishoiuminister Viņķele ütles, et ühest juhtumist viie haigestunud võõrtöölisega Usbekistanist ei maksa teha järeldusi tendentsi kohta, ning suurem osa nakatumisjuhtumitest on jälitatavad.

Eile teatati Lätis 13 uuest nakatumisjuhtumist. Viis haigestunut tulid Usbekistanist, seitse on kontaktsed isikud ja ühe haigestunu andmeid täpsustatakse.

