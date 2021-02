Läti kiirabi kogeb üha rohkem inimeste agressiivsust, viimati ähvardati Jūrmalas relvaga

Näiteks pühapäeval kutsuti kiirabi kortermajja Jūrmalas, kus abi vajas vanem naine. Kiirabi tööd segasid aga purjus naabrid. Nad ei hoidnud distantsi, keeldusid maski kandmast ja filmisid kõike, teatas Läti Televisioon (LTV).

Üks mees sihtis kiirabitöötajat isegi relvaga.

„Toas oli liiga palju inimesi ja brigaadi sihiti relvaga,” rääkis kiirabikeskuse juht Rafaels Ciekurs.

Kiirabitöötajate raadiosaatjad on varustatud häirenuppudega, mille vajutamisel saabub kohale politsei.

„See kutse saabus kell 17.50 ja kell 17.51 saabus patrull kohale. Leiti, et see oli ilmselt gaasipüstol. Üks isik peeti kinni ja relv konfiskeeriti,” ütles Jūrmala munitsipaalpolitsei ülem Jānis Gasjūns.

Kohaliku politsei teatel ei ole küll väljakutseid rohkem, aga tunda on suuremat agressiivsust.

„On fakt, et täheldatakse rohkem agressiivsust, jah, sest psühholoogiline pinge tõuseb. Maskid, suhtlemisvaegus, igaüks mõistab seda olukorda. Kõik see tõukab selle agressiivsuse suunas,” ütles Gasjūns.

Ka kiirabitöötajad puutuvad pidevalt kokku vihaga, kui püüavad inimesi aidata.

„On palju agressiivsust brigaadi vastu, mida me tunneme sellel perioodil, pandeemia ajal üha sagedamini. Ühiskond on ärritunud. Tahetakse tagasi normaalset elu. Ja üks sihtmärke on kiirabi, jah. Seekord relvaga,” ütles Ciekurs.

Kõige raskem on siis, kui haiglasse viimisest keeldutakse.

„See ei ole meie süü, kui haiglas ei ole kohti, et me peame tegutsema väga täpselt ja ainult need, kellel on tõesti vaja, pääsevad haiglasse. Aga me kõik peame ennast kokku võtma ja see aeg ei ole kerge kellegi jaoks,” märkis Ciekurs.