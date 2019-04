Läti KGB agendist luuletaja mainis oma ettekandes ka Eesti luuletajaid „Rullot” ja „Valtonsit”

2018. aasta detsembris Lätis avaldatud KGB agentide nimekirjas Rokpelnist ei olnud. Delta andmebaasis on aga üks teade Miķeliselt, mis on pärit 1988. aasta 15. septembrist, teatab Läti Delfi. Selles teatatakse sellest, milliseid vaateid väljendas pärast Läti Rahvarinde moodustamise toetuseks peetud koosolekut keegi rahvuslikult meelestatud luuletaja, kelle nimi on dokumentides retušeeritud.

Sel perioodil kohtusid Läti Rahvarinde loomise idee toetajad üsna tihti erinevatest kohtades. Agent Miķelis mainib oma teates, et kõnealusel Läti luuletajal on sõbralikud suhted rahvuslikult meelestatud Eesti luuletajatega (andmebaasis on nad tähistatud nimedega „Rullo” ja „Valtons”).

Rokpelnis kinnitas Läti Delfile, et Totalitarismi Tagajärgede Dokumenteerimise Keskus on näidanud talle dokumenti, mille sisu langeb kokku Delta andmebaasis oleva teate omaga. Rokpelnis nimetas seda dokumenti korduvalt võltsinguks.

Rokpelnis kinnitas, et teab, millisest Läti luuletajast jutt käib, aga ei taha seda öelda, sest kardab kohtumenetlust. Luuletaja tegi Rokpelnise sõnul Läti Rahvarindes ja hiljem poliitikas korralikku karjääri.