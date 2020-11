Läti kehtestab esmaspäevast eriolukorra, juurde tuli rekordarv nakatumisi

Tänase seisuga on Lätis koroonaviirus diagnoositud 7880 inimesel, mida on 1986 võrra rohkem kui nädala eest. Aktiivseid juhtumeid on 6436, mida on 1948 võrra enam kui nädal tagasi, vahendab Läti Delfi.

Läti Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus (SPKC) teatas täna hommikul, et viimase seisuga on haiglaravil 242 COVID-19 patsienti, kellest 230 seisund on raskuselt keskmine ja 12 seisund raske. Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 35 patsienti.

SPKC teatel valmistab neile jätkuvalt kõige enam muret see, et ööpäevaga tehtud 6651 testist olid positiivsed enam kui kuus protsenti. Tervishoiuekspertide sõnul tähendab selle näitaja tõusmine juba üle 3%, et viirus levib ühiskonnas kontrollimatult.

Läti valitsus otsustas reedel, et kehtestab 9. novembrist 6. detsembrini erakorralise olukorra, mis tähendab, et sel ajal ei tohi toimuda ühtki üritust, va matuseid, millest võib osa võtta kuni 10 inimest.

Ujulatel ja kontserdisaalidel tuleb uksed sulgeda, ent muuseumid võivad endiselt avatuks jääda, kui seal suudetakse kinni pidada ohutusnõuetest. Kuigi restoranidel on võimalik tegevust jätkata, võib toitu müüa ainult kaasa. Õpilased saadetakse distantsõppele alates seitsmendast klassist.