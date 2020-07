Läti keelas Kremli propagandakanali RT edastamise

Keelatud kanalid on RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD ja RT Documentary. RT saadetes nagu ka teistes Kremli propagandakanalites kujutatakse Lätit läbikukkunud riigina, vahendab Läti ringhäälingu uudisteportaal LSM.

Võttes arvesse, et RT-d juhtiv Vene esipropagandist Dmitri Kisseljov kuulub kogu Euroopas sanktsioonide alla, teavitab NEPLP oma otsusest teiste Euroopa Liidu riikide meediaorganeid ja leiab, et samasugune edastamise keeld võiks kehtida kogu Euroopa Liidus.

„Me oleme viimase poole aasta jooksul läbi viinud kogu meedia tegelike kasusaajate ja omanike väga ulatusliku ülevaatuse. Ja praegusel hetkel võiksime me tõendeid kinnitada ja olla täiesti veendunud, et võidaksime õiguslikult kohtus. Me teavitame Euroopa Liidu kõiki liikmesriike ja nende järelevalveorganeid informatsiooni kohta, mis meil on, sest me usume, et samasugune otsus tuleks langetada kogu Euroopa Liidus. Teisisõnu, RT või Russia Today kanalid peaksid olema keelatud kogu EL-is,” ütles NEPLP esimees Ivars Āboliņš.

RT keelamise tegid suuresti võimalikuks parandused Läti elektroonilise meedia seaduses, mis kuulutati välja enne jaanipäeva.