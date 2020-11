Läti karmistab piiranguid: ilma maskita ei teenindata

Läti tervishoiuministeeriumi teatel on endiselt palju inimesi, kes ei kanna näomaske näiteks kaubanduskeskustes, pannes end ja teisi inimesi nakkusohtu. Lisaks kannab osa inimesi maske valesti, nii et need ei paku kaitset.

"Teatud ärisektorite keelustamise või ülemääraste piirangute vältimiseks on vaja tagada, et ürituse korraldajail ja äriteenuste pakkujail ei oleks lubatud osutada teenuseid isikule, kes ei järgi epidemioloogilisi ohutusnõudeid," teatas ministeerium.

Samas tuleb ürituste korraldajail, äriteenuste pakkujail või hoone omanikel tagada, et näomaskideta inimesi hoonesse ei lubataks. Vastasel korral järgneb halduslik vastutus.

Lisaks otsustas valitsus, et kui koroonaviirusega nakatunud inimene on külastanud näiteks töökohta või õppeasutust, peab juhtkond tuvastama inimesed, kes on temaga tihedalt suhelnud. Kuna koroonapatsiente lisandub Lätis mitusada inimest päevas, ei suuda sealne terviseamet kiiresti tuvastada kõiki kontaktisikuid.

Isikut peetakse kontaktisikuks, kui ta on olnud viimasel kahel päeval isiklikus kontaktis (vähem kui kaks meetrit ja rohkem kui 15 minutit) inimesega, kes oli teadvalt koroonahaige või kel olid haiguse sümptomid.

Samuti laiendatakse kontaktisiku staatust neile, kellel oli füüsiline kontakt haigega (kätlemine või kallistamine), kaitsmata otsene kokkupuude patsiendi sekretsioonidega (aevastus või köhatus).

Läti terviseametile peab asutuse juhtkond saatma kontaktisikute nimekirja, samuti teavitama kõiki selles nimekirjas olevaid isikuid. Kontaktisikutel kästakse minna isolatsiooni ja pöörduda oma perearsti poole.

Eile Läti valitsuse poolt heaks kiidetud koroonareeglite muudatused jõustuvad 19. novembril.