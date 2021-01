Läti kaitseminister keeldus tervishoiuministri kohuseid täitmast: seda vastutust kandku peaminister ise

„Ma olen täna topeltüllatunud. Kõigepealt I. Viņķele ootamatu tagasiastumise nõudmise üle ja siis minu nimetamise üle tervishoiuministri kohusetäitjaks. Selles Covid-19 kriisiolukorras usun ma, et seda vastutust peaks kandma valitsusjuht ise,” kirjutas Pabriks Twitteris, vahendab LSM.

Šodien esmu dubultā pārsteigts. Vispirms par premjera negaidīto demisijas pieprasījumu I. Vinķelei, pēc tam par, it kā, manis nozīmēšanu par VM aizvietotāju. Šajā Covid-19 krīzes situācijā uzskatu, ka šie pienākumi jāuzņemas pašam valdības vadītājam. — Artis Pabriks (@Pabriks) January 5, 2021

„Ma ei hakka tervishoiuministrit asendama... Ma olen sunnitud sellest aust loobuma. Lisaks sellele, võttes arvesse, et koalitsioon koosneb viiest erakonnast ja alati on raskusi koordineerimisega, ei ole mul mehhanismi, mis lubaks mul efektiivselt teostada poliitikat, mida ma tervishoius tahaksin ja mida tahaks peaminister,” ütles Pabriks intervjuus LETA-le.

Pabriks leiab, et selles olukorras oleks õigem, kui Kariņš täidaks ise tervishoiuministri kohuseid – see võimaldaks paremini protsesse koordineerida.

„Riigi ja ühiskonna tervise huvides on mitte kõigutada valitsust ja samuti see, et peaminister ise võtab omale koordinaatori rolli, kuni kõik arusaamatused likvideeritakse. See on normaalne ja võib-olla parim variant protsesside koordineerimiseks,” ütles Pabriks.

Seotud lood: Läti peaminister avaldas tervishoiuministrile vaktsiinikaose pärast umbusaldust

Ametikoha kaotanud Viņķele ütles pressikonverentsil, et tema tagasiastumise nõudmine oli peaministri katse vastutus teiste õlule veeretada ja leida süüdlane koordineerimatus ja mitte eriti edukas kriisijuhtimises.

Viņķele ütles ka, et sai enda lahkuma sundimisest teada kolleegidelt, sest teda ennast koalitsiooninõukogu istungile ei kutsutud.

Läti president Egils Levits ütles, et mõistab peaministri otsust tervishoiuminister ametist vabastada.

Läti Rahvuslaste Ühenduse juht Raivis Dzintars ütles, et toetab Kariņši otsust tervishoiuminister vabastada.

Erakond, mida Viņķele esindab, Arengu Eest/Poolt! teatas, et peaministri otsus oli kiirustades tehtud ja alusetu.

Erakonda Arengu Eest/Poolt! esindav seimi liige Andris Skride ütles täna hommikul Läti Televisioonile, et erakond püüab leida uue tervishoiuministri kandidaadi nädala jooksul.

Kuluaarides on nimetatud võimalike kandidaatidena Skridet ennast, Daniels Pavļutsit ja Ilmārs Dūrītist.