Läti kaitseminister keeldus tervishoiuministri kohuseid täitmast: seda vastutust kandku peaminister ise

„Ma olen täna topeltüllatunud. Kõigepealt I. Viņķele ootamatu tagasiastumise nõudmise üle ja siis minu nimetamise üle tervishoiuministri kohusetäitjaks. Selles Covid-19 kriisiolukorras usun ma, et seda vastutust peaks kandma valitsusjuht ise,” kirjutas Pabriks Twitteris, vahendab LSM.

Šodien esmu dubultā pārsteigts. Vispirms par premjera negaidīto demisijas pieprasījumu I. Vinķelei, pēc tam par, it kā, manis nozīmēšanu par VM aizvietotāju. Šajā Covid-19 krīzes situācijā uzskatu, ka šie pienākumi jāuzņemas pašam valdības vadītājam. — Artis Pabriks (@Pabriks) January 5, 2021

„Ma ei hakka tervishoiuministrit asendama... Ma olen sunnitud sellest aust loobuma. Lisaks sellele, võttes arvesse, et koalitsioon koosneb viiest erakonnast ja alati on raskusi koordineerimisega, ei ole mul mehhanismi, mis lubaks mul efektiivselt teostada poliitikat, mida ma tervishoius tahaksin ja mida tahaks peaminister,” ütles Pabriks intervjuus LETA-le.

Pabriks leiab, et selles olukorras oleks õigem, kui Kariņš täidaks ise tervishoiuministri kohuseid – see võimaldaks paremini protsesse koordineerida.

„Riigi ja ühiskonna tervise huvides on mitte kõigutada valitsust ja samuti see, et peaminister ise võtab omale koordinaatori rolli, kuni kõik arusaamatused likvideeritakse. See on normaalne ja võib-olla parim variant protsesside koordineerimiseks,” ütles Pabriks.

Seotud lood: Läti peaminister avaldas tervishoiuministrile vaktsiinikaose pärast umbusaldust

Täna teatati, et erakonda Uus Ühtsus esindav Kariņš kavatseb Pabriksiga kohtuda ja viimase avalikku keeldumist tervishoiuministri kohuste täitmisest arutada.

Kariņš osutas sellele, et Pabriks on erakonna Arengu Eest/Poolt! kogenuim poliitik. Lisaks sellele on see tavapärane asjade käik: kui minister vahetub, täidab tema kohuseid ajutiselt keegi sama erakonna ministritest. „Kui tuleb ettepanek selle muutmiseks, võime me seda arutada,” ütles Kariņš.

Peaministri sõnul kavatseb ta Pabriksiga viimase keeldumist arutada, kuigi see ei ole praegu tähtsaim küsimus. Tähtsam on leida võimalikult kiiresti uus tervishoiuminister, teatas Kariņš.

„Ma olen avatud poliitilisele kandidaadile või niinimetatud professionaalsele või ekspertkandidaadile. Ma arvan, et me peame olema piisavalt avatud. Mõlemal võimalusel on oma eelised ja võimalikud potentsiaalsed miinused,” ütles Kariņš.

Ametikoha kaotanud Viņķele ütles eile pressikonverentsil, et tema tagasiastumise nõudmine oli peaministri katse vastutus teiste õlule veeretada ja leida süüdlane koordineerimatus ja mitte eriti edukas kriisijuhtimises.