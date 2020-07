Läti kaitseminister: Balti riigid on valmis võõrustama Saksamaalt lahkuvat USA väekontingenti

Kaitseminister Pabriks rääkis riigi seesugusest valmisolekust usutluses kohalikule riigikaitseportaalile Sargs.lv, vahendab Läti Delfi.

"Valge Maja teadaanne USA sõdurite arvu teatavast vähendamisest Saksamaal ei ole minu isiklikust vaatevinklist väga positiivne. Kui me NATO piiririigina vaatleme Põhja-Euroopa regiooni, siis mõistame, et Euroopas on tarvis isegi suuremat USA kohalolu," ütles Pabriks.

Tema sõnul oleks Balti riikide huvides, kui väekontingent viidaks pigem NATO idapiirile lähemale kui sellest kaugemale, mistõttu oldaks valmis katma osa võõrustamisega seotud kuludest, mõistes omapoolse panuse olulisust.

"Poola on juba saanud rohelise tule, seal suurendatakse USA sõdurite kohalolu. Seega on tähtis, et USA avalikkus ja poliitikud mõistaksid, et Baltimaad ja Läti on samuti valmis USA sõdureid võõrustama, kuna see tagab regioonis ja terves liidus täiendavalt julgeolekut," teatas Pabriks.

"Me oleme ka valmis selle eest maksma, esiteks näidates, et eraldame vähemalt kaks protsent SKP-st kaitsele ja teiseks arendades võõrustajariigina välja vajaliku taristu. Lisaks, umbes 1500 sõdurit üheksast erinevast NATO riigist viibivad juba Lätis osana NATO lahingugruppidest," lisas ta.