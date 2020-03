Läti julgeolekuteenistus nurjas mullu Breivikist inspireeritud paremäärmusliku terrorivandenõu

Kõige vapustavam paljastus VDD tänavuses raportis puudutab ilmselt Norra massimõrvarist Anders Behring Breivikist innustust saanud vaimselt tasakaalutu isiku kavandatud terrorirünnaku ärahoidmist, vahendab Läti ringhäälingu uudisteportaal LSM.

„Eelmisel aastal vahistas VDD isiku, kes plaanis terrorirünnakute läbiviimist haridusasutuses ja mitmetes kaubanduskeskustes Jūrmalas. Vahistamine leidis aset osana kriminaalmenetlusest, mis algatati 2018. aasta lõpus rahvusliku vihkamise ja vaenu väidetava õhutamise üle. Isik pälvis VDD tähelepanu pikaajaliste kommentaaride tõttu venelaste ja roomade kohta Lätis mitmetel veebilehtedel, sealhulgas üleskutsete tõttu nende etniliste gruppide hävitamisele,“ öeldakse raportis.

VDD teatab, et juurdluse käigus saadud informatsioon näitas, et isik pidas end Breiviki ideede järgijaks, oli temast täielikult haaratud ja jälgis kogu avalikult saada olevat informatsiooni Breiviki kohta. VDD leidis, et isik oli Breiviki kuritegudest innustatuna alustanud eesmärgipäraseid ettevalmistusi vägivaldseks rünnakuks laste vastu rahvusvähemuse koolis ja kavatses viia läbi terrorirünnakud mitmes kaubanduskeskuses.

„Isik kavatses oma plaanid teoks teha Behring Breiviki sünnipäeval, 13. veebruaril. Isik oli juba alustanud inimeste hirmutamiseks ja tapmiseks vajalike vahendite soetamist ja tema plaanid sisaldasid plahvatuste kasutamist. Õigeaegse protseduurilise tegevusega hoidis VDD selle isiku hoolikalt plaanitud kriminaalse tegevuse ära,“ öeldakse raportis.

Isik mõisteti terrorivandenõus süüdi, aga tunnistati süüdimatuks ja saadeti psühhiaatriahaiglasse ravile.