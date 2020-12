Läti erakorralise meditsiini juht: keegi ei saa kogu vajaliku abi õigeaegses saamises enam kindel olla

Cipule sõnul on olukord sünge: mõjutatud ei ole mitte ainult plaanipärased operatsioonid ja haiglate igapäevane tegevus, vaid ka kogu süsteem, mida on suurel määral kohandatud kõigi patsientide aitamiseks. Samal ajal on 140 NMPD meedikut eneseisolatsioonis või karantiinis, vahendab Läti ringhäälingu portaal LSM.

NMPD hindab igapäevaselt, kuidas parandada patsientide logistikat, vaadates üle, millistes haiglates on vähem patsiente. Tegemist on suure väljakutsega, sest patsiendid võidakse viia kaugemal asuvasse haiglasse. Cipule sõnul on meditsiinitöötajad haiglates ülekoormatud ega ole enam võimelised end kokku võtma ja uute patsientide saabumisele reageerima.

„Näha on läbipõlemist,” ütles Cipule.

Meditsiinitöötajad muretsevad, et patsientide juurdevool võib suureneda, sest haigestumine ei lange, aga mõnedel juhtudel on juba probleeme patsientide hospitaliseerimisega. Arstid sorteerivad patsiente hoolikamalt, andes prioriteedi nendele, kes vajavad ravi hädapärasemalt. Cipule sõnul ei saa ükski patsient Lätis olla kindel, et saab õigeaegselt kogu abi, mida vajab. See puudutab ka muid hädaolukordi, mitte ainult Covid-19.

Cipule rõhutas, et see on suur tragöödia, sest meditsiinitöötajate ülesanne on päästa elusid ja inimesi aidata.

„Kui meedik näeb, et ei saa ühel päeval [elusid päästa], on see suur tragöödia meie kõigi jaoks üldiselt. Inimesed ei saa aru, kui raske see tervishoiusüsteemi jaoks praegu on,” ütles Cipule.

Cipule kutsus inimesi tegema kõik, mida saab teha, et koroonaviiruse levikut vähendada, et meedikud ei peaks töötama sõjatingimustes.

