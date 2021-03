Läti ekspert: uus tüvi levib edukalt väikelaste seas

“Järelikult kui lasteaedades ja algkoolides esinevad suured haiguspuhangud, lähevad haiged lapsed koju ja nakatavad seal oma pereliikmeid. Nii saavad lastest epideemia ülalpidajad,” selgitas Dumpis, rõhutades, et varasemate viiruse variantide puhul see nii ei olnud, sest seni olid lapsed, eriti noorimad, selles protsessis selgelt passiivsed osalised, vahendab Läti Delfi.

Juhtiv nakkushaiguste arst tõdes telesaates, et ees seisab “väga raske märts”. COVID-19 viiruse kõige nakkavam mutatsioon levib Läti erinevates piirkondades ja on üsna selge, et selle osakaal kasvab.

Ehkki valitsusel ei ole veel selget tegevuskava, võitlemaks viiruse kõige nakkavamate mutatsioonide sagenemise vastu, töötatakse seda praegu välja, kinnitas tervishoiuministeeriumi spetsialist. Tema arvates peaks nakkusnäitaja suurenemise korral tegutsema viivitamatult.

"Kaugtööle kehtivaid nõudeid tuleks kindlasti karmistada,” leidis Dumpis. “Ühtlasi räägime võimalikest piirangutest lastaedadele.”

Ta tuletas ka meelde, et kõige tähtsam pole mitte piirangute rangus, vaid see, kuidas neid järgitakse, sest just viimane määrab tulemuse. Terve hulk riike on suutnud tõkestada viiruse kõige nakkavamate variantide levikut, rõhutas Dumpis.

Ta rõhutas korduvalt vajadust vähendada kontakte. Ehkki umbes pooled nakatunutest väidavad, et ei tea, kust nad nakkuse said, tunnistas Dumpis, et suures osas on tegemist töökohtadega - alati ei räägita selle kohta tõtt, sh varjatakse oma varasemaid lähikontakte.

"Me peame lihtsalt mõistma, et raskemad kuud on veel ees. Aga suvi võiks tulla juba palju parem," ennustas Dumpis.