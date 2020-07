Läti asus COVID-19 riski tõttu taas piirama toitlustuskohtade tegevust. Meetmeid võib tulla teisigi

Valitsuse otsusega on alates laupäevast, 11. juulist kuni septembrini taastatud varasemalt kehtinud, kuid hiljuti leevendatud toitlustuskohtade piirangud:

siseruumis võib laua taga viibida maksimaalselt neli inimest, kes ei ole sama leibkonna liikmed,

välitingimustes võib laua taga viibida maksimaalselt kaheksa inimest, kes ei ole sama leibkonna liikmed.

Valitsus otsustas ühtlasi seada piirangu, mille kohaselt võivad toitlustusasutused lahti olla kuni südaööni.

Ministrid leppisid kokku institutsioonidevahelise koordineerimisrühma moodustamises, mis töötab välja rohkem soovitusi COVID-19 piirangute kohta. Peaminister Krišjānis Kariņš võtab selle kohta lähiajal vastu ka ametliku otsuse, lubas valitsus.

Terviseminister Ilze Viņķele ütles, et nendest ajutistest piirangutest piisab järgmise teisipäevani, mil on kavas järgmine valitsuse istung, kus otsustatakse edasine reageerimine.

Mitmed ministrid märkisid, et kaaluda tuleks ka välismaalt sisenemise piiranguid.

Põllumajandusminister Kaspars Gerhards ütles, et elanike turvalisuse tagamiseks ei piisa üksnes avaliku toitlustamise piirangutest. Sotsiaalminister Ramona Petraviča märkis, et tuleks arvestada, millisest sihtkohast viirus Lätti enim jõuab.

Tervishoiuminister selgitas vastuseks, et kogu maailm on vaktsiini väljatöötamist oodates elanud vaimus "üks samm edasi, üks tagasi". Samuti ütles ta, et järgmiseks nädalaks võiks ette valmistada rangemad piirangud.

"Kui peame tagasi tulema rangemate piirangute juurde, siis teeme seda," sõnas Hänķele.

Välisminister Edgars Rinkevičs juhtis omalt poolt tähelepanu, et piirangute kehtestamine ja nende koordineerimine Balti riikide vahel oleks kasulik.

COVID-19 juhtumite kumulatiivne määr 100 000 elaniku kohta Lätis on tõusnud 2,8-ni, ütles tervishoiuminister kohtumisel. Riike, kus määr on alla 16, peetakse suhteliselt ohutuks.

Välismaalt tuli sel nädalal Lätti sisse vaid kuus tuvastatud juhtumit, ütles haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (SPKC) nakkushaiguste seire ja nakkushaiguste immuniseerimise osakonna juhataja Elīna Dimina.