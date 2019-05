Las Vegasest Mehhikosse teel olnud lennuk kohale ei jõudnud ning kukkus mägedes alla. Vähemalt 14 inimest on hukkunud

Reuters kirjutab, et eralennuk Bombardier Challenger 601 lendas eile USAst Las Vegasest Põhja-Mehhikosse Monterrey'sse.

Mehhiko ametivõimud on öelnud, et lennuk kohale ei jõudnud. Väljaanne Mirror kirjutab, et nende andmetel kukkus lennuk alla Mehhikos mägises Coahuila piirkonnas. Väidetavalt oli lennukis 18 reisijat ning kolm meeskonnaliiget, praegustel andmetel hukkus 14 inimest, ent see number võib veel kasvada.

Piirkonnas, kus lennuk väidetavalt alla kukkus, oli eile tugev tuul ning sadas tihedat vihma.

Kõik reisijad olid mehhiklased. Nad käisid Las Vegases vaatamas Canelo Álvareze ja Daniel Jacobsi poksimatši.