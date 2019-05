Las Vegasest Mehhikosse teel olnud lennuk kohale ei jõudnud ning kukkus ilmselt mägedes alla. Arvatakse, et keegi ellu ei jäänud

Bombardier Challenger. Pilt on antud loole illustreeriv! Reuters

Mehhiko transpordiamet on kinnitanud, et riiki teel olnud lennuk on kadunud. Hukkunuid võib olla vähemalt 14.