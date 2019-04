Lahingutegevuses Liibüa pealinna Tripoli lähedal on hukkunud 21 inimest

Peaminister Fayez al-Serraj on süüdistanud Haftari riigipöördekatses ja on lubanud mässulistele jõuga vastu astuda, vahendab BBC News.

Haftari vägede teatel on nende poolel hukkunud 14 võitlejat.

ÜRO kutsus üles kahetunnisele relvarahule haavatute ja tsiviilisikute evakueerimiseks, aga võitlus on jätkunud.

USA välisminister Mike Pompeo kutsus lahingutegevuse viivitamatule lõpetamisele ja läbirääkimiste alustamisele. USA on Pompeo sõnul sügavalt mures.

Välisriigid on alustanud oma personali evakueerimist Liibüast halveneva julgeolekuolukorra tõttu.

Liibüas on olnud rahutu alates kolonel Muammar Gaddafi kukutamisest ja riigis tegutseb kümneid relvarühmitusi. Hiljuti on need asunud kas ÜRO toetatud Tripolis asuva valitsuse või kindral Haftari Liibüa Rahvusarmee poolele.

Haftar on karm antiislamist, keda toetavad Egiptus ja Araabia Ühendemiraadid. Haftar aitas 1969. aastal Gaddafil võimu haarata, aga sattus viimase ebasoosingusse ja läks eksiili USA-sse. 2011. aastal naasis Haftar kodumaale ja temast sai mässuliste juht.