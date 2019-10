Ladina-Ameerikat räsiva protestilaine taga on majandusbuumile järgnenud järsk kukkumine

Mis on olnud protestide ajendiks riikides, mida eristavad tuhanded kilomeetrid ning sügavalt erinev poliitika, majandus, kultuur ja ajalugu? Üks tähtis tegur on see, et selle sajandi esimesel aastakümnel toimus neis riikides peadpööritav majanduskasv peamiselt loodusvarade ekspordi arvel, millele järgnes langus või paigalseis, kui peamiste eksportkaupade hinnad langesid. Isegi Haitisse, mille oma majandus on suuresti olematu, voolasid sisse Venezuela naftamiljardid, mis aga siis kadusid, kui Venezuela ise põhja läks, vahendab Associated Press.

Selline buumi ja languse muster on riigijuhtide jaoks ohtlik. See laiendab keskklassi, tekitab kodanikke, kes tunnevad, et neil on õigus saada valitsuselt rohkem ja et neil on jõudu seda nõuda. Samas tugevdab see ebaõigluse tunnet nende jaoks, kes buumist hoolimata vaeseks jäävad.

Maailma suurim vasetootja Tšiili elas buumi läbi aastatel 2000-2014, kuni kasv lakkas. Keskmine tšiillane teenib endiselt 560-700 USA dollarit kuus, millega on raske ära elada. Eelmisel nädalal kehtestati aga neljasendine metroo hinnatõus, mida Tšiili valitsuse sõnul oli vaja tõusvate naftahindade ja kohaliku valuuta nõrkuse tõttu.

Tuhandete tšiillaste jaoks oli see lõplik solvang pärast aastaid kestnud virelemist, kuigi riik õitses. Eile toimusid Tšiilis rahutused juba kuuendat päeva. Hukkunud on 18 inimest ja pikalt stabiilsuse oaasiks peetud riik on peaaegu halvatud.