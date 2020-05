Läbi Poola võib taas Eestisse sõita

Poola võivad siseneda Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud, nende abikaasad ja lapsed Poola territooriumi läbimiseks oma alalisse või registreeritud elukohta suundumisel.

Transiit läbi Poola ei tohi ületada 12 tundi alates Poola piiri ületamise hetkest. Sellisel eesmärgil Poola sisenejad on vabastatud kahenädalasest karantiinikohustusest. Meeles peab pidama, et Poolas on kohustus avalikes kohtades katta suu ja nina maski või mõne riideesemega.

Kuni 12. juunini ei ole välisriikide kodanikel võimalik Poolasse pikemaks ajaks jääda. Seda tähtaega võidakse pikendada. Poolast väljumisele piiranguid ei ole.