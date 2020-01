Lääneriikide liidrid usuvad, et Ukraina reisilennuki kukutas alla Iraani rakett

Lennukatastroofis kümneid kodanikke kaotanud Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et sai luureandeid mitmetest allikatest ja need viitavad sellele, et lennuk tulistati alla Iraani õhutõrjeraketiga. Trudeau lisas, et on võimalik, et see oli tahtmatu.

„See tugevdab vajadust põhjaliku uurimise järele,” ütles Trudeau. „Kanadalastel on küsimusi ja need väärivad vastuseid.”

Trudeau sõnul on siiski liiga vara süüdistusi esitada või järeldusi teha. Ta keeldus tõenditest detailselt rääkimast.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson kordas Trudeau sõnu ja ütles, et Suurbritannia teeb Kanada ja teiste rahvusvaheliste partneritega tihedat koostööd.

Briti välisminister Dominic Raab ütles Kanadas, et Briti kodanikel ei soovitata Iraani reisida, võttes arvesse informatsiooni, et UIA lend 752 tulistati alla Iraani õhutõrjeraketiga, ja suurenenud pingeid.

Iraani tsiviillennundusorganisatsiooni juht Ali Abedzadeh ütles, et lennuk, mis algselt suundus läände, et lahkuda lennuväljatsoonist, pööras pärast probleemi paremale ja suundus allakukkumise hetkel tagasi lennuväljale.

Abedzadeh lisas, et tunnistajad nägid lennukit enne allakukkumist põlemas ja piloodid ei palunud raadio teel abi.

„Teaduslikult on võimatu, et Ukraina lennukit tabas rakett ja sellised kuulujutud on ebaloogilised,” ütles Abedzadeh.

Iraani valitsuse esindaja Ali Rabiei ütles, et tegemist on psühholoogilise sõjaga.

„Kõik need riigid, kelle kodanikud olid lennuki pardal, võivad saata esindajad ja me kutsume Boeingut saatma oma esindaja ühinema protsessiga musta kasti uurimiseks,” ütles Rabiei.