Läänemere kohal lennanud Vene pommitajad said sappa Soome, Taani, Poola ja Rootsi hävitajad

„Lennu kestvus ületas kaheksa tundi. Marsruudi teatud etappidel saatsid Vene lennukeid Soome õhujõudude hävitajad F-18, Taani õhujõudude hävitajad F-16, Poola hävitajad F-16 ja Rootsi õhujõudude hävitajad Saab JAS 39 Gripen,” öeldakse teates, vahendab Interfax.

Tu-160 on ülehelikiirusega strateegiline raketikandja ja pommitaja, mis on Venemaa tuumatriaadi õhukomponent. See on mõeldud kõige tähtsamate objektide ründamiseks tuuma- ja tavarelvadega vastase sügavas tagalas. Lennuk võib pardale võtta 12 tiibraketti.

Kaitseministeeriumi teates rõhutatakse, et kõik Venemaa õhu- ja kosmosejõudude lennukite lennud toimuvad vastavalt õhuruumi kasutamise rahvusvahelistele reeglitele.