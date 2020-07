Lääne julgeolekuteenistused süüdistavad Vene luure häkkereid koroonaviiruse vaktsiini väljatöötajate sihikule võtmises

Suurbritannia Riiklik Küberjulgeolekukeskus (NCSC) teatas, et häkkerid tegutsevad peaaegu kindlasti Vene luureteenistuste osana, vahendab BBC News.

NCSC ei täpsustanud, millised organisatsioonid on sihikule võetud, ega ka seda, kas mingit informatsiooni on varastatud. Siiski ei ole häkkerid suutnud vaktsiini uuringuid takistada.

Venemaa mõistagi eitas.

„Meil ei ole informatsiooni selle kohta, kes võis häkkida farmaatsiafirmasid ja uurimiskeskusi Suurbritannias. Me saame öelda üht: Venemaal ei ole nende katsetega absoluutselt midagi tegemist,” ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov TASS-i vahendusel.

Hoiatuse avaldas julgeolekuteenistuste rahvusvaheline grupp, kuhu kuuluvad NCSC (Suurbritannia), Kommunikatsioonijulgeolekuasutus (CSE – Kanada), sisejulgeolekuministeeriumi (DHS) Küberjulgeoleku Infrastruktuuri Julgeolekuagentuur (CISA – USA) ja Riikliku Julgeoleku Agentuur (NSA- USA).

Ühe eksperdi sõnul on võimalik, et vaatamata Kremli eitamisele on Vene spioonid asjaga seotud.

„Saadud tarkus on, et küberruumis on omistamine keeruline, aga mitte võimatu,” kommenteeris Emily Taylor mõttekojast Chatham House. „Tavaliselt on julgeolekuteenistused oma keelekasutuses palju kõhklevamad, kui nad arvavad, et on mingeid kahtlusi. Cozy Beari (nimetatud häkkerite rühmitus – toim) on minevikus küberrünnakutega seostatud ja see on maha jätnud korraliku jäljerea ning on üsna head seosed Vene riigi endaga.”

Briti, USA ja Kanada agentuuride sõnul on häkkerid ära kasutanud tarkvaravigu, et saada ligipääs haavatavatele arvutisüsteemidele, ning kasutanud pahavara nimega WellMess ja WellMail failide üles- ja allalaadimiseks nakatatud arvutitest.

Samuti on üksikisikuid petetud üle andma sisselogimisandmeid õngitsusrünnakutega.

Ühe küberjulgeolekueksperdi sõnul ei ole aga venelased ainsad, kes sellise asjaga tegelevad.

„Neil on palju inimesi, meil on palju inimesi, ameeriklastel on veelgi rohkem inimesi nagu ka hiinlastel,” kommenteeris Cambridge’i ülikooli arvutilaboratooriumi professor Ross Anderson. „Nad kõik püüavad kogu aeg selliseid asju varastada.”