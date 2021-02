KUULA | Valgevene “katsepolügoon” näitas Vene võimudele, et vägivald opositsiooni vastu tasub end ära

Varem Vene valitsustegelaste ja riigimeedia jaoks nähtamatu Navalnõi on nüüd muutunud liiga oluliseks, et ignoreerida. Isiklikul pinnal tõotab see talle aga vaid sekeldusi. Delfi välistoimetuse saates arutasid Venemaal toimuva üle venekeelse Delfi ajakirjanik Roman Starapopov ja Eesti Päevalehe ajakirjanikud Krister Paris ja Kaarel Kressa.

Paris ütles, et autoritaarsete režiimide põhivõtteid on opositsiooni lõhestamine ja rivaalide tekitamine, ent praeguste sündmuste käigus on Navalnõil õnnestunud kerkida Vene opositsiooni peamiseks sümboliks. “Praegusel hetkel, kui keegi tahab öelda, et ta on Putini vastu, siis ta ütleb sõna “Navalnõi”, isegi kui ta pole Navalnõist väga palju kuulnud,” leidis Paris.

Ka Staropopov märkis, et kui enne augustis toimunud mürgitamist pidas Vene rahvas Navalnõid tavaliseks blogijaks, siis nüüd on temast saanud poliitik. “Paljud inimesed räägivad: me oleme väljas mitte sellepärast, et Navalnõi vangis istub, vaid sellepärast, et oleme [senisest] Vene poliitikast väsinud.” Starapopov lisas, et sotsiaalmeedia ja sõltumatute väljaannete kõrval on huvitav jälgida ka seda, kuidas kajastas pühapäevaseid proteste Vene peavoolumeedia. “Näiteks Pervõi Kanal rääkis esmaspäeval, kuidas päev varem tegi politsei palju kasulikke asju,” ütles ajakirjanik. “Oli kaadreid, kuidas politsei aitab autojuhil rattaid vahetada, teised jagasid tasuta teed. Ja siis reporteri tsitaat: nüüd on näha, kuidas OMON viib meeleavaldaja minema, hoides teda õrnalt…”

Tegelikult kasutas politsei pühapäeval pretsedenditut jõudu, ehkki Valgevene jõhkruse tasemeni pole seni jõutud. “Elektrišokirelvad Piiteris oli uus tase, aga vägivald pole nii metsik kui see, mida on varem Minskis kogetud,” ütles Paris. Samas võib karta, et Valgevene kogemusest on halvas mõttes õpitud ja nähtud, et vägivald aitab ka legitiimsust kaotavat valitsust võimul hoida. “Valgevene on olnud selline katsepolügon,” hindas Paris.

Juttu tuli ka Venemaa vaktsiini Sputnik-V mainekujundusest. Starapopov märkis, et kui Venemaal endas kahtlevad paljud vaktsiini usaldusväärsuses ja eelistaks Pfizeri vaktsiini, siis näiteks Ida-Virumaa elanikud on Delfile rääkinud, et ootavad pigem Sputniku turulejõudmist. Vene vaktsiini suhtes on entusiastlik ka Ungari, kes ühtlasi blokeerib EL-i ühisavaldusi Navalnõi toetuseks.