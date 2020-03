KUULA | Mida teha, et Türgi Euroopat põgenikega üle ei ujutaks?

Samuti räägitakse Türgi tegevusest Süürias ja Euroopa Liidu piirile toodud tuhandetest põgenikest. President Recep Tayyip Erdoğan nõuab lääneriikide toetust, käitudes samal ajal nii, nagu ta seda ei vajaks. Mida peaksid Euroopa riigid selles olukorras tegema? Veermäe märkis, et Türgi soovib inimeste piirile liigutamisega näidata oma pahurust liitlaste suhtes ja nõuda suuremat toetust vähemalt pagulaste aitamiseks, kui mitte Süüria vägede vastu. „Seal saab kokku väga palju eri probleeme – ka Kreekaga on Türgil veel mitu erinevat kana kitkuda, kui vaadata kasvõi energiavarusid Vahemerel ja Küprose küsimust,” meenutas Veermäe. Paris leidis, et kui mõelda puhtalt moraalsete kriteeriumite peale, siis on paljudel Euroopa liidritel Türgi toetamise osas kõhklusi. „Mil määral tasub toetada riiki, kes on küll NATO liitlane, aga siiski pigem sultanaat?” küsis Paris.

Kressa sõnul kummutasid Türgi poolt viimasel nädalal Süüria valitsusvägede vastu antud massiivsed löögid igal juhul kõik teooriad sellest, et Venemaa on valmis Assadi kaitseks suurema sõjaga riskima. „Mina jagan arvamust, et Venemaa ei mõelnud üldse pikalt ette, mis juhtub, kui Türgi peaks olema valmis Süürias oma musklit pingutama,” ütles Kressa.