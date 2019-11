KUULA | Foto Donald Trumpi märkmetest on andnud inspiratsiooni vähemalt kolme laulu valmimiseks

Trump oli kirjutanud musta markeriga trükitähtedega märkmeblokki järgmised read: „Ma ei taha midagi. Ma ei taha midagi. Ma ei taha quid pro quo’d. Öelge Zellinskyle (Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi), et ta teeks õiget asja. See on lõplik sõna USA presidendilt.”

Muusik Nick Lutsko kirjutas Twitteris, et märkmed tundusid emo lauluna, ja nii tegigi ta kitarri saatel laulukese, mida oleksid võinud esitada sellised bändid nagu Fall Out Boy või My Chemical Romance.

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) November 20, 2019

Helilooja Alex Kliment sai Trumpi sõnadest teistmoodi inspiratsiooni ja tema vormistas need lauluks, mille oleks võimud esitada punkbänd The Ramones.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) November 21, 2019

Kolmanda tõlgenduse postitas Twitteri kasutaja nimega BenJamminAsh, kes leidis, et sõnad kõlavad nii, nagu neid võiks esitada Morrissey.