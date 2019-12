KUULA | Eesti Päevalehe ajakirjanikud: Erdoğan tegi Balti kaitsekavas kaheldes Eestile teene

Kohapeal tippkohtumist kajastanud Eesti Päevalehe välistoimetuse juht Kadri Veermäe ütles, et vaatamata kohtumise eel saadetud murettekitavatele signaalidele võivad Balti riigid tulemusega kokkuvõttes vaid rahule jääda: pärast Ida-Euroopa liidrite kohtumist Türgi presidendiga tuli teade Balti riikide kaitsekava kinnitamisest. Hästi läks ka suhtlus Ameerika Ühendriikidega, mille president Donald Trump kutsus NATO „2% klubi” liikmed, sealjuures Eesti peaministri Jüri Ratase eraldi lõunasöögile. „Ainuke, kelle kohta [Trump] eile halvasti ütles, oli Kanada peaminister Justin Trudeau,” kommenteeris Veermäe.





Raimo Poom avaldas arvamust, et Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani avalikud kahtlused Balti riikide kaitsekava kinnitamise kohta tulid kokkuvõttes meile kasuks. „Türgi president võttis ja purtsatas kõik välja ja ma arvan, et ta tegi sellega Eestile väga suure teene, tänu temale sai Balti kaitsekava lõpuks veto alt vabastatud,” ütles Poom, lisades, et ametnike tasandil ja avalikkuse silme eest varjatuna olnuks Türgi vastuseisu murdmine raske. „Aga kuna Türgi president sundis liidreid arutama, siis liidrite tasandil see ära tehtigi.”

