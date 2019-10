KUULA | Delfi "Välisnädal": Türgi rünnak Süürias loob Euroopale vastikuid valikuid. Kas Brexiti-lepe on jälle käeulatuses?

Türgi eelmisel nädalal alanud pealetung Põhja-Süürias sunnib pooli valima ka Eestit, seda enam, et järgmisel aastal asume ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks. Eesti järgib siin euroliidu üldist joont ja on kutsunud oma NATO liitlast üles rünnakut lõpetama. Mida aga tahab USA valitsus? Juttu tuleb ka Trumpi tagandamisjuurdlusest ja presidendi isiklikku advokaati Rudy Giulianit tabanud föderaaluurimisest.

Eelmisel nädalal hakkasid levima lootused, et Briti peaminister Boris Johnson on jõudmas EL-iga Brexiti-leppe osas üksmeelele. Kas Brexit toimub tõepoolest 31. oktoobril või ootab Johnsonit eelkäija Theresa May saatus?

Stuudios on Eesti Päevalehe ajakirjanikud Kaarel Kressa, Kadri Veermäe ja Raimo Poom.