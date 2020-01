KUULA | Delfi "Välisnädal": Iraani sümboolsele löögile võib järgneda hoopis pingeleevendus

„Võib ju loota, et asjad ei välju kontrolli alt, aga väga palju sõltub ka sellest, kui palju Iraan ise [Liibanonis ja Iraagis] tegutsevaid terrorirühmitusi kontrollib,” hoiatas Bahovski. „Kas näiteks Hezbollah võtab ikka Teherani korraldusi üks-ühele või on neil ikkagi mingisugune autonoomia? Et kui ta otsustab rünnata näiteks Iisraeli, siis ei pruugi korraldus tegelikult tulla Teheranist.”

Jutuks tuleb ka küsimus, kas Euroopa on värskele Lähis-Ida kriisile adekvaatselt vastanud ja USA-s toimuv debatt, kas Iraani kindrali Qasem Soleimani tapmine oli seaduslik. „Küsimus on selles, kas Trumpil on mingi plaan,” märkis Bahovski. „See on muidugi miljoni dollari küsimus. Kas USA-l on mingisugune strateegia, mida Lähis-Idas teha. Võiks siis vähemalt kaks sammu ette mõelda: kasvõi, et võtame oma väed välja ja hoiame kulusid kokku. See on täiesti arusaadav loogika ja argumenteeritav. Aga geopoliitikas on ikkagi nii, et kui sa lähed sealt ära, siis kes saab asemele?”

Lõpuks räägiti ka samal päeval Iraanis toimunud katastroofist Ukraina lennukiga, kus küsimusi paistab esialgu rohkem kui vastuseid.