Kustunud mälu taastamine – Soome kaotustest Eesti Vabadussõjas ilmub esimene raamat

Mõnede meeste saatuse väljaselgitamine on nõudnud detektiivitööd. Nimedes on olnud vigu, mille tõttu isegi mälestustahvlitel on eksimusi. Näiteks Helsingi Vanakiriku pargi hauatähisel olev Oskar Hietala osutus andmete kontrollimise käigus Oskari Pietiläineniks, kelle omaksed alles nüüd said teada, kuhu ta on maetud.

Unustamist kirjeldab hästi asjaolu, et esimene soomlasest langenu, Aukusti Tuominen, sai hauakivi alles 100 aastat pärast langemist. Samuti alles nüüd on selgunud, kes puhkavad Lätimaal Trapenes asuvas kahe tundmatu Soome sõduri hauas.

Raamatu pealkiri on saanud inspiratsiooni Villem Grünthal-Ridala kaksikvärsist langenute hauasambal Helsingi Vanakiriku pargis.

Ain Krillo, Mati Strauss: "Vägitöö kaunis jääb… - Soomlaste kaotused Eesti Vabadussõjas 1918-1920/ Teon uljaan muisto… - Suomalaisten sotasurmat Viron vapaussodassa". Vabadussõja Ajaloo Selts, Keila 2019